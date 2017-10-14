Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО 1 14.10.2017, 11:09

Петр Порошенко

Среди учащихся Киевского военного лицея, возможно, есть будущий генеральный секретарь НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса.

Об этом глава государства сказал во время церемонии принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна на Софийской площади в столице, передает корреспондент "Гордон".

"Нет сомнений, среди этих не по возрасту возмужавших подростков есть будущие офицеры и генералы, послы и министры", – сказал Порошенко, обращаясь к лицеистам.

По его словам, среди учащихся лицея имени Богуна есть, "возможно, будущий президент и, возможно, даже генеральный секретарь НАТО".

"Потому что Украина обязательно станет членом Альянса", – добавил глава государства.

Он также поздравил украинцев с Днем защитника Отечества.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики "внеблоковости". В июне 2017 года парламент поддержал закон, который закрепляет намерение Украины вступить в НАТО.