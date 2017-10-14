Белорусская группа сняла клип на стихотворение Иоанна Павла II 14.10.2017, 11:15

Христианский дуэт «Laudans» снял клип на песню «Zdumienie» («Удивление»).

Песня написана а стихи Иоанна Павла II из «Римского триптиха». Песня уже знакома любителям группы по диску «Задалёка заблізка».

Режиссер клипа Ростислав Смольский, оператор – Александр Бондарев. Они работали над видео для многих белорусских музыкантов, в том числе, создавали клип Дмитрия Войтюшкевича «Матуля», сообщает catholicnews.by.

Съемки клипа происходили на реке Ислочь возле Ракова.

«Клип «Zdumienie» – это выражение нашей благодарности Богу за личность святого Иоанна Павла II. Это также благодарность польскому Костелу, священникам и верующим, за помощь Костелу в Беларуси, в том числе, тем, кто поддерживает «Laudans», – рассказывает вокалист группы Андрей Лугин.