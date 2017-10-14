Ни больничных, ни декретных? 9 14.10.2017, 11:22

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Чиновники объяснили, как работать физлицам, которым не нужно ИП.

Около месяца назад было объявлено о расширении возможностей для бизнеса без регистрации ИП.

На данный момент в списке уже 30 позиций — от стрижки до ремонта мобильных телефонов. При этом в законе есть определенные нюансы. О том, как работать по новому указу, пишет Onliner.by.

Какие законы регулируют деятельность физлиц без регистрации ИП?

Указ Лукашенко №285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности» от 18 июня 2005 года и указ №337 от 19 сентября 2017 года.

Нужно ли где-то регистрироваться?

Человек, который хочет как физлицо оказывать определенные услуги, должен просто прийти в налоговую и написать заявление о том, что он будет оказывать эти услуги.

— Нужно указать вид осуществляемой деятельности, период ее осуществления, а также заплатить налог перед началом своей деятельности, — отметила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Как часто будут меняться ставки налогов?

Ставки налога для физлиц, которым не нужна регистрация, определяются областными Советами депутатов и Минским городским советом, как правило, на год. Пока указанных ставок нет, их должны определить до 19 октября. Пределы ставок налогов есть в указе (посмотреть можно здесь). К слову, до 19 октября приступить к началу деятельности будет нельзя.

Как быть, если покупатель или заказчик услуги будет недоволен?

Определение «продавец» в законе «О правах потребителей» полностью соответствует принятому в указе №337. А вот определение «исполнитель услуг» пока не касается физлиц, ведущих деятельность без регистрации ИП. Как отметили в МАРТ, сейчас рассматривается вопрос о корректировке формулировок.

Нужны ли какие-то отчеты и декларации?

— Никаких отчетов, никаких деклараций в налоговый орган гражданин предоставлять не обязан, — ответила Светлана Шевченко.

Как меня будут проверять налоговые органы и другие структуры?

— Поскольку такая деятельность существует с 2006 года, налоговые проверки проводятся в обычном режиме, — уточнила заместитель министра по налогам и сборам.

Какие штрафы за нарушения?

— Особенность здесь вот в чем: те граждане, которые изъявили желание заниматься определенным видом деятельности, должны перед ее началом заплатить налог, — отмечают в МНС. — Налог платится ежемесячно, или за квартал, или за год (по желанию). При неуплате на первый раз дается предупреждение, гражданам разъясняются их права и порядок занятия деятельностью. В последующие разы нарушители платят налог в пятикратном размере.

Могу ли я, будучи ИП, осуществлять деятельность как физлицо?

Если индивидуальный предприниматель захочет оказывать услуги как физлицо, то он может делать это — даже при одном и том же виде деятельности. То есть парикмахер как ИП может работать, к примеру, в салоне, а как физлицо — стричь на дому. Однако и налоги придется платить соответствующие.

Можно ли мне нанимать работников?

Нет. Для того чтобы нанять работников, нужно регистрировать ИП.

Нужны ли чеки и кассовые аппараты?

— У физлиц нет обязанности выдавать какие-либо талоны о приеме денежных средств, а также использовать кассовый суммирующий аппарат, — объяснила представитель МНС. — Здесь вступает в силу Гражданский кодекс. Он определяет, что два физлица могут заключить договор как в письменной, так и в устной форме.

Как доказать факт оплаты в случае проблем?

— Мы подразумеваем документ подтверждения оплаты товара или услуги, — отметили в МАРТ. — В нем может быть Ф. И. О. исполнителя, предмет сделки, сумма сделки и дата завершения сделки. Но такой документ выдается только по требованию покупателя или заказчика.

Форму данного документа пока не определили. Будет ли это произвольный договор на обычном листе бумаги, скрепленный подписью, или нужно будет покупать специальные бланки, неизвестно.

Будет ли у меня больничный и пособие по уходу за ребенком?

— На сегодня право на пенсионное обеспечение, на получение пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком до трех лет, напрямую увязаны с отчислениями в ФСЗН, — отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. — Право делать отчисления в ФСЗН также предоставляется творческим работникам, ремесленникам, людям, работающим за границей. Эти лица могут зарегистрироваться в фонде и начать уплачивать взносы. Тем самым они формируют права для своего социального обеспечения. У них идет страховой стаж для получения пенсии по возрасту, а отчисления позволяют получать больничный, пособие по трудоспособности. На сегодня граждане, занимающиеся деятельностью, для которой не нужна регистрация ИП, такой возможности не имеют. Их просто нет в законе «Об основах государственного социального страхования».

По словам замминистра, чиновники сейчас изучают вопрос предоставления таким людям возможности отчислять взносы в ФСЗН. По предварительной информации, изменения внесут в нынешнем или следующем году.

Сколько сейчас в стране таких «самозанятых»?

По данным МНС, на 1 октября их более 19 тыс. Они уже внесли в бюджет 1,6 млн рублей.

Будут ли расширять перечень видов для самозанятости?

— Конечно, мы будем изучать эту ситуацию. И если будем видеть, что есть виды, которые могут быть выведены из состава предпринимательской деятельности, то мы включим их в перечень видов деятельности по заявительному принципу, — отметила Светлана Шевченко.