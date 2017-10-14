Не только Крымом: РФ по традиции опозорилась с еще одним «полуостровом» 1 14.10.2017, 11:25

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ФОто: reuters

На выпущенной Центробанком России 2000-рублевой купюре остров Сахалин изображен как часть материка.

Как передает «Апостроф», такая незаметная деталь стала объектом внимания журналистов сахалинского издания АСТВ.

При более детальном рассмотрении увеличенного изображения купюры в северной части Сахалина неожиданно появляется сухопутный переход на «большую землю». Контуров белого цвета, благодаря которым можно было бы объяснить столкновение острова и материка, на части изображения частично нет.

Фото: АСТВ

В данном месте не вода, как принято считать, а сухопутная территория. Местные журналисты тут же заявили, что этого совершенно хватит, чтобы безопасно перейти или поехать на «полуостров» Сахалин. Если еще учесть и длину Сахалина, составляющую 948 километров, в издании считают, что протяжность сухопутного коридора не превышает нескольких метров.

Как известно, в России начали использовать номиналом 200 и 2000 рублей. На первой из них авторы изобразили символы аннексированного Севастополя и Крыма.