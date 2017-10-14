Yamaha готовит к выпуску спортивный автомобиль 1 14.10.2017, 11:37

Фото: Autoexpress.co.uk

Производитель музыкальных инструментов подготовил совершенно новый концепт-кар.

Японская компания Yamaha планирует в конце текущего месяца показать во время Tokyo Motor Show-2017 свой новый концепт-кар. Возможно, он когда-нибудь пойдет в серийное производство, сообщает интернет-издание Autoexpress.co.uk.

Yamaha известна во всем мире как производитель мотоциклов, скутеров, музыкальных инструментов и музыкального оборудования. Однако, боссы этой компании уже давно хотят выпускать автомобили. Yamaha даже в 2015 году показала свой первый концепт-кар, получивший название Sports Ride Concept.

Фото: Autoexpress.co.uk

Теперь Yamaha разработала новый концепт автомобиля. Скорее всего, это будет обновленная версия концепта Sports Ride, хотя не исключено, что японцы подготовили совершенно новый концепт-кар.

Sports Ride Concept создан по технологии iStream, разработанной дизайнером Гордоном Мюрреем (он имеет опыт разработки McLaren F1 и нового спорткара TVR). Эта технология позволяет производить более легкие автомобили с высокой прочностью кузова.

Сам концепт Sports Ride представляет собой небольшой двухместный автомобиль с двигателем, расположенным по середине. Его вес составляет всего 750 кг. Дизайн красивый и современный.

К сожалению, Yamaha пока ещё не имеет возможности для выпуска автомобилей, но судя по всему, работы в этом направлении ведутся. Всё зависит от того, сколько денег сможет вложить эта компания в организацию автопроизводства. Пока это только отдаленные планы.