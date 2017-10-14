«Палаточник» Бобриков: Сказки о Печах мне рассказывать не надо - я два года ими командовал 24 14.10.2017, 12:00

4,775

Фото: ctv.by

Надеяться на объективное расследование гибели срочников в армии, похоже, при этой власти не стоит.

О трагическом случае гибели солдата в Печах и дедовщину в армии «Радыё Свабода» поговорило с заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам национальной безопасности «палаты представителей» Сергеем Бобриковым.

- В Печах произошел очередной случай самоубийства солдата...

- Почему вы сказали «очередной»?

- Потому что 31 марта был еще один случай, когда солдат повесился.

- Я не в Печах, а в Борисове. То, что пишут в интернете, в этой помойке, я его так называю... Есть факты. Если бы пару человек привлекли к судебной ответственности за то, что пишут неправильно, сразу бы перестали писать. 31 марта был суицид в Борисове, но не в Печах. В Печах стоит много частей. В Печах не очередная за этот год трагедия, а первая.

- Но не первая за существование «учебки» в Печах.

- Да, случилось горе, факт есть. Это горе, и от него никто не отворачивается. Это для Вооруженных сил большая потеря и проблема, что люди уходят в мирное время. Работают и институт психологов, институт идеологов.

- Но об ужасах службы в Печах рассказывают давным-давно, и что там есть неуставные отношения. Вы командовали частями, много лет служили. Вы признаете, что в армии есть дедовщина?

- Как мы назовем такой вариант? Пришел на предприятие молодой парень работать водителем. Ему же не дадут сразу новый автомобиль, новый дадут заслуженному товарищу. Это что - дедовщина называется?

- Так речь идет не об этом...

- Как не об этом? Мы разговариваем о каком-то социальном неравенстве людей. Вы биографию мою хорошо изучали? В 2006 - 2008 годах Бобриков - начальник 72-го учебного центра в Печах. И сказки про Печи мне рассказывать не надо, потому что я два года ими командовал.

Когда я туда пришел, тоже слышал, что там топорами картошку чистят, траву красят, к деревьям привязывают листья. Я посмотрел: это разговоры, на самом деле ничего подобного там нет. И это не интернет, а то, что я сам видел.

- Можно я вам на электронную почту пришлю съемки тела парня, который погиб? На нем многочисленные гематомы, побои - парня жестоко избивали. В редакции они есть, из этических причин мы их не выставляли на сайт.

- Есть такое понятие, как судебно-медицинская экспертиза. Вы результаты ее видели? И я не видел. На каком основании вы говорите, что есть фотографии избитого, искалеченного? Родители его тоже не специалисты. Давайте фактам верить. Если человек мертв, есть трупные пятна, похожие на синяки. Есть судмедэкспертиза, и там никто не будет никого вводить в заблуждение. О полосах, пятнах я все читал. Будет официальное заключение экспертов.

- Тогда о криминале. А пользование банковской карточкой парня, которой сержанты и прапорщики, фамилии которых известны, платили в клубах, снимали деньги на «Борисов-Арене», в Минске - это нормально?

- У меня таких данных нет, я к этим данным не допущен. Откуда у вас такая информация, я не знаю.

- Но это нормально, по вашему мнению, что в мирное время в белорусской армии столько молодых людей совершает суицид?

- А вы возьмите статистику самоубийств любого города в таком же возрасте - между 18 и 25 годами. Там цифры не больше, чем в армии.

Я считаю, что вопросами, о которых мы сейчас говорим, должны заниматься соответствующие органы, в том числе Следственный комитет. А навешивать ярлыки, говорить о том, что не существует, не надо. Пусть разбираются те, кому надо, а тот, кто виноват, будет отвечать перед законом.

Вы не думайте, что кто-то что-то скрывает, кто-то молчит. Такой практики нет в Вооруженных силах.

Проблемы, которые мы обсуждаем, не спрячешь, они на виду. Правоохранительными органами будет дана оценка, и все, кто виноват, понесут ответственность. Вы не думайте, что кто-то что-то скрывает, кто молчит. Такой практики нет в Вооруженных силах. Если командир, начальник вовремя определил состав преступления, принял меры, доложил по команде - совсем другая ответственность. А если это все скрывается, замалчивается, к таким командиров принимаются очень жесткие меры. И все законодательство в Вооруженных силах именно на этом построено, чтобы таких случаев не происходило.

- А сам командир части полковник Константин Чернецкий в таких случаях лично разбирается?

- Во всех случаях, о которых мы сейчас говорили, командир лично должен разбираться и лично принять меры, чтобы это больше не повторялось. Лично. Это во всех инструкциях, уставах и законах прописано. Особенно в случаях гибели военнослужащих командир разбирается лично.

- Парламентскую комиссию по национальной безопасности не тревожит этот случай и вообще состояние армии? «Депутат» Анна Конопацкая обращается к председателю комиссии, хочет инициировать «парламентские слушания» по этому конкретному случаю. У вас в комиссии столько генералов - сами не хотите ли поехать в Печи, посмотреть, пообщаться с личным составом, разобраться?

- Я считаю, что этими вопросами должно заниматься Министерство обороны. В деятельность Минобороны вмешиваться какой смысл? А если туда приедут названные вами «депутаты», что они будут там делать? Там работает Следственный комитет. Вы предлагаете «депутатам» вмешиваться в действия Следственного комитета, правовую оценку давать?

- Нет, конечно. Просто посмотреть, что там делается, поговорить с солдатами, нет такого желания?

- А что там смотреть? Там идет следствие. Что - следствию препятствовать? Смысла этой поездки я не понимаю. У нас был разговор с председателем комиссии. Придет госпожа Канопацкая - ответим на ее вопросы. Но говорить то, чего нет, не надо, не надо себе пиар создавать, дешевый авторитет.

Идет следствие. И оно ответит на все вопросы, выявит виновных, определит степень вины каждого. Если будет суд - определит ответственность каждого.