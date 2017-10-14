Британская компания будет продавать газированное молоко 14.10.2017, 12:19

Таким образом компания хочет привлечь внимание потребителей к настоящему молоку.

Многие люди, не только в Великобритании, но и по всему миру очень любят газированные напитки – от обычной сладкой газировки до игристых вин и коктейлей. Именно эти люди вдохновили Arla – крупнейшего производителя молочной продукции в Британии – на создание необычного газированного молока.

Так, в ближайшее время, британская компания презентует потребителям розовое игристое молоко. Очевидно, что на выпуск такой продукции у Arla есть и определенные коммерческие планы. Так, уже к 2020 году производитель намерен утроить продажи своего необычного напитка.

В планах компании не только британских рынок, но и международный. Поэтому у потребителей из Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки также будет возможность полакомится газированным молоком.

Кроме цели заработать, компания таким образом решила привлечь внимание потребителей к настоящему коровьему молоку. Дело в том, что в последние годы люди все чаще предпочитают натуральному продукту растительные аналоги. К примеру, часто вместо коровьего, люди покупают кокосовое или миндальное молоко.