Польша попросила военную помощь у США 14.10.2017, 12:24

Фото: 24news

Военная поддержка США необходима Польше для обороны, пока ее армия не будет полностью модернизирована.

Об этом заявил в эфире Польского телевидения министр национальной обороны республики Антоний Мацеревич, передает 24news.

«Пока мы не закончим модернизацию наших вооруженных сил, пока не создадим 200-тысячной армии, как запланировали, заручившись поддержкой Сейма (нижней палаты парламента), пока не выстроим территориальную оборону, на что нужно еще около двух лет, конечно, такая защита нам крайне необходима», — сказал он.

Комментируя заявление минобороны России о том, что в Польше будто бы развернута дивизия армии США, Мацеревич опроверг данную информацию.

«Это, конечно, неправда. В Польше нет дивизии американских войск. Но если бы до этого дошло, мы приняли бы их с распростертыми объятиями, потому что российская агрессия нарастает и защита за счет постоянного присутствия американских военных существенна для польской безопасности», — добавил он.

Ранее, в четверг, официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Польше де-факто развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей отсюда американской базы в Европе — Рамштайн, ФРГ.