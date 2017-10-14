Витебчане протестуют против памятника княгине Ольге 21 14.10.2017, 12:40

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Фото: Сергей Серебро

Местные начальники «прогибаются» под давлением адептов «русского мира»

За легенду, которую выдумали советские функционеры, витебские чиновники готовы заплатить несколько миллионов из кармана налогоплательщика.

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило тендер на капитальный ремонт улицы Ленина с прилегающей территорией. В документах говорится, что запланировано благоустройство территории для размещения памятника княгине Ольге, хотя точного места не указано, передает «Белсат».

Игорь Тишкин

Фото: belsat.eu

Подготовка места для установки памятника, согласно документации тендера, обойдется налогоплательщикам в Br 1 154 546. Сколько еще понадобится денег на собственно памятник – пока неизвестно. Но, к примеру, создание и установка скульптуры Александра Невского с женой и сыном обошлись городу в 339 617 рублей 35 копеек. Чуть меньше стоил памятник князю Ольгерду.

Против установки памятника княгине Ольге выступают представители общественности. И деньги – не единственная причина протеста.

Легенду о княгине Ольге, которая основала Витебск, придумали коммунисты.

Как родилась легенда основания Витебска княгиней Ольгой рассказал археолог и историк Игорь Тишкин:

«Письменных доказательств этому нет. И Ольга, и дата, от которой считается возраст города – 974 – факты, «притянутые за уши». Сделано это было в 70-ые годы.

Городское руководство поехало в Москву в ЦК КПСС просить деньги на восстановление инфраструктуры и на предприятия, так как Витебск в то время был едва ли не самый заброшенный среди городов Беларуси.

Насколько мне известно, встречались с «серым кардиналом» Суслова, который спросил в лоб: а сколько Витебску лет?

И тогда решили, что нужно сделать какой-то юбилей, чтобы из союзного бюджета повалили деньги в Витебск.

Партия и советское руководство дали задание светилам московской исторической науки академику Рыбакову и доктору Алексееву обосновать 1000-летие Витебска. Они задание выполнили: мол, княгиня Ольга основала Витебск в 974 году.

Да таким образом, будто бы летописец, который переписывал древние акты и летописи в ХVIII веке, перевел летоисчисление от сотворения мира на летоисчисление от Рождества Христова, получил точную цифру 947. Но, видимо после бокала хорошего вина и при лучине рука дрогнула, и он перепутал местами цифры 4 и 7 – так и получилось 974, год основания Витебска».

Фото: Сергей Серебро

Историк уверен, что даже если киевская княгиня Ольга и была на территории современной Витебщины, то город она не основала.

«Что значит «основать Витебск»? Она приехала из Киева, согнала мужиков, которые прятались по болотам и лесам, и сказала: «Так, копайте себе землянки, теперь будем город городить, и вы здесь будете жить? – возмущается археолог. – Как и древний Полоцк, Витебск основан кривичами. Нет конкретной исторической личности. Люди, какой-то род, племя, которое осело здесь и начало разрастаться – с этого и создавались наши города, никто конкретно их не основывал, как, скажем, в XVIII веке, когда была какая-то необходимость и кто-то закладывал на стратегических точках крепости».

Специалист утверждает, что история о Витебске и Ольге – всего лишь легенда. А потому памятник Ольге может быть, но скорее в качестве парковой скульптуры.

Ольга сначала умерла, а потом основала Витебск

«Из письменных источников известно, что Ольга умерла в 968 году, и спустя 6 лет она не могла уже основать Витебск. Вот такая маленькая нелепость. В советские времена, фактически как и сейчас в Беларуси, очень произвольно относятся к датам, к истории: ну век туда, век сюда», – отметил историк.

Игорь Тишкин

Фото: belsat.eu

Игорь Тишкин полагает, что местные начальники «прогибаются» под давлением адептов «русского мира»: «Им хочется, и все. И что бы ты им ни доказывал, была здесь Ольга или не была, святая она, равноапостольная или нет – им нужно и все. Они не обращают внимания ни на какие исторические факты, ни на логику, им нужно показать, что здесь «исконно русская православная земля».