БАТЭ обжалует решение по «делу Веремко» 6 14.10.2017, 12:57

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Команда не намерена сдаваться.

БАТЭ собирается обжаловать решение Дисциплинарного комитета АБФФ аннулировать результат матча со «Слуцком» (6:0), состоявшегося 23 сентября 2017 года, в Апелляционном комитете федерации.

Апелляционный комитет является второй инстанцией, рассматривающей дисциплинарные нарушения. Он принимает решение как орган последней инстанции и его решения обжалованию не подлежат. Деятельность комитета регулируется Дисциплинарным кодексом АБФФ, пишет «Трибуна».

В состав Апелляционного комитета входят адвокаты Александр Назаров и Евгений Малиновсикий, телекомментатор Владимир Новицкий, предприниматель Андрей Балабин и спортивный директор минского «Динамо» Андрей Лаврик. Председателем комитета является Назаров.