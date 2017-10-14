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БАТЭ обжалует решение по «делу Веремко»

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  • 14.10.2017, 12:57
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Команда не намерена сдаваться.

БАТЭ собирается обжаловать решение Дисциплинарного комитета АБФФ аннулировать результат матча со «Слуцком» (6:0), состоявшегося 23 сентября 2017 года, в Апелляционном комитете федерации.

Апелляционный комитет является второй инстанцией, рассматривающей дисциплинарные нарушения. Он принимает решение как орган последней инстанции и его решения обжалованию не подлежат. Деятельность комитета регулируется Дисциплинарным кодексом АБФФ, пишет «Трибуна».

В состав Апелляционного комитета входят адвокаты Александр Назаров и Евгений Малиновсикий, телекомментатор Владимир Новицкий, предприниматель Андрей Балабин и спортивный директор минского «Динамо» Андрей Лаврик. Председателем комитета является Назаров.


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