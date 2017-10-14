Президент Всемирного банка: Блокчейн-технологии сейчас на пике, но надо быть осторожными 1 14.10.2017, 13:01

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Джим Юн Ким

Президент Всемирного банка отозвался о технологии блокчейн в позитивном ключе.

В беседе с CNBC Джим Юн Ким сказал, что «все сейчас очень увлечены технологией блокчейн» и высказал опасения по поводу криптовалют:

- Сейчас все очень увлечены технологией блокчейн, но мы должны помнить, что биткоин - это один из немногих успешных примеров. Во многих других случаях это слово (даже не технология) используется мошенниками. Поэтому необходимо развиваться в этом направлении, но очень осторожно.

Всемирный банк - финансовое учреждение, которое предоставляет деньги национальным правительствам, активно занимается изучением этой инновационной технологии. Прошлым летом он запустил лабораторию по разработке в области блокчейн и поддерживает исследовательские проекты, которые работают над адаптацией технологии в таких областях, как формирование капитала.

Ким также сравнил криптовалюты с платежной системой китайской корпорации Alibaba и это сравнение, к сожалению, было не в пользу криптовалют:

- Требуется три секунды, три секунды, чтобы перевести до 160 000 долларов любому, кто является частью сети Alibaba, потому что они могут оценить кредитоспособность за три секунды.