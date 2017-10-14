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Шуневич находится в реанимации?

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  • 14.10.2017, 13:12
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Игорь Шуневич

Источники Charter97.org сообщили, что министр внутренних дел Беларуси попал в реанимацию.

У Игоря Шуневича возникли проблемы с сердцем, сообщили вчера вечером источники Charter97.org. Сейчас мы проверяем данную информацию.

Тем временем, nn.by сообщает, что Шуневич якобы проходит лечение в неврологии Военного госпиталя. В то же время, его наблюдает кардиолог.

14 октября, напомним, у Лукашенко прошло большое совещание о ситуации в силовых структурах.


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