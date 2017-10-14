Россия решила отрезать Крым от Украины стеной

Россия решила отрезать Крым от Украины стеной16
- 14.10.2017, 13:31
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Активная фаза строительства стены начнется весной.
Российская Федерация весной 2018 года начнет активную фазу строительства так называемой стены на административной границе материковой Украины с оккупированным Крымом.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире Hromadske.
По его словам, любое масштабное строительство в осенне-зимний период является не целесообразным и достаточно трудным.
"До Нового года будет завершено юридическое оформление этого процесса. Поэтому, скорее всего, активная фаза строительства начнется весной", – подчеркнул Слободян.