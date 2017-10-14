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Фото, за которое белоруса отправили в путешествие стоимостью $3000

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  • 14.10.2017, 13:15
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Фото: Владимир Чурносов

Международный фотоконкурс запустила фирма Canon.

Это соревнование среди фотографов (или просто людей, у которых есть камера в телефоне), которое случилось уже в 20 странах мира и, наконец, дошло до Беларуси, пишет kyky.org.

Суть его была крайне проста: конкурсантам нужно было сделать фото и описать его в ста словах. Все ради того, чтобы выиграть и отправиться в годное путешествие за $3000. Причем не в гордом одиночестве, а вместе с телеведущим (по совместительству бренд-амбассадором Canon) Денисом Дудинским.

В общем, беларусы все лето делали снимки и писали свои кратенькие рассказы. Но повезло только одному: победителю Ивану Байлино.

Публикуем фото и рассказ Ивана, чтобы вы посмотрели и почитали, а в следующем году сделали лучше и могли претендовать на роль победителя:

«Однажды мы с женой гуляли по перуанским Андам и нам на пути повстречалась милая бабушка, пасущая своих ослов. «Ребята! – подозвала она нас, - подойдите ко мне, я вас угощу обедом!» Она протянула нам миску с супом и кусок хлеба. Нам стало неловко, ведь мы знали, что местное население, живущее в горных деревушках, очень бедно живет. Поэтому мы вежливо отказались, сославшись на отсутствие голода, но остановились, чтобы просто с ней поболтать о жизни. И болтали аж до заката! Потом на прощание мы долго обнимались, бабушка пела нам молитвы на языке индейцев кечуа. Это было невероятно трогательно!»


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