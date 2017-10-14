Президент Европейской Народной Партии встал на защиту белорусской оппозиции 1 14.10.2017, 14:04

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Джозеф Доль

Джозеф Доль призвал власти немедленно освободить всех узников совести.

«Требуем, чтобы в Беларуси незамедлительно освободили Северинца и Статкевича, прекратили преследовать мирную оппозицию и чтобы уважали права человека», - написал Президент Европейской Народной Партии Джозеф Доль в Твиттере.

К президенту ЕНП с призывом к солидарности обратились белорусские пользователи Твиттера. Акцию запустил активист Денис Казакевич.

«Слова президента Европейской Народной Партии имеют значение, так как в ЕНП входят христианско-демократические и консервативные партии со всей Европы. Со Статкевичем, он правда, ошибся на несколько дней, но тут легко запутаться. Николай Статкевич на свободе, но Павел Северинец, Максим Винярский и Евгений Афнагель на сутках.

Огромное спасибо всем, кто распространяет информацию и пишет западным политикам на Твиттер! Так держать! Очень важно постоянно продолжать рассказывать правду всему миру о том, что происходит в Беларуси», - сказал активист сайту Charter97.org.