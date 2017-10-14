Бумажный самолетик собрал на Kickstarter более миллиона долларов 14.10.2017, 14:31

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PowerUp Dart — проект американского пилота.

На краудфандинговой платформе Kickstarter бумажный самолётик PowerUp Dart собрал более 1,2 миллиона долларов вместо запрашиваемых $25 000, при этом до конца сбора средств остаётся ещё несколько дней, пишет grifonsoft.ru.

PowerUp Dart — проект американского пилота, производственного дизайнера и изобретателя Шая Гойнейна. Идея заключается в создании бумажного самолёта, которым можно управлять с помощью смартфона.

Это уже третье поколение смарт-самолётиков, и каждая версия имела свою уникальную особенность. Dart умеет делать воздушные трюки, включая различные перевороты и «мёртвую петлю», и даже летать вертикально. Список всех поддерживаемых трюков представлен на изображении ниже:

Как и предыдущие модели, PowerUp Dart собирается из бумаги, а затем на него крепится небольшой мотор с пропеллером. Управлением осуществляется через мобильное приложение. Сначала вы запускаете его, как обычный бумажный самолётик, а затем делаете разные трюки. А если поставить PowerUp Dart на ровную поверхность, например, стол, то он способен самостоятельно взлететь.

Стоимость PowerUp Dart начинается от $37 в зависимости от комплекта поставки. Заказать самолётик можно на Kickstarter.