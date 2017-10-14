Отстранен командир воинской части, где погиб Александр Коржич 36 14.10.2017, 14:45

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Александр Коржич

Министерства обороны отчиталось о проверке в воинской части в Печах.

Командир и ряд должностных лиц военной части, где проходил службу погибший солдат Александр Коржич, отстранены от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«По результатам проводимой военным ведомством проверки за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию строгого уставного порядка Министром обороны принято решение об отстранении от должностей командира и ряда должностных лиц командования воинской части, в которой проходил службу рядовой Коржич А.А., а также тех, которым военнослужащий был непосредственно подчинен по службе», — говорится в сообщении.

Одновременно военным ведомством проверяется полнота исполнения своих обязанностей должностными лицами, которые отвечают за наведение и поддержание установленного порядка в воинской части.

После завершения следствия Минобороны обещает сообщить общественности причины и обстоятельства гибели солдата.

«В отношении любого происшествия позиция военного ведомства была и остается неизменной. В первую очередь рассматривается полнота принятия мер по его предотвращению соответствующими командирами и начальниками и каждый из них несет ответственность за выявленные недостатки в выполнении своих обязанностей. В случае выявления нарушений закона, виновные привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством», — подчеркивают в Минобороны.

Там также сообщили, что несмотря на то, что следствием по делу гибели военнослужащего войсковой части 25 849 рядового Бастюка вина должностных лиц не была установлена, в апреле-мае 2017 года министр обороны отстранил от должностей ряд должностных лиц командования воинской части и подразделения «за непринятие исчерпывающих мер по предотвращению гибели военнослужащего, проявленные при этом черствость и бездушие».

Тело 21-летнего Александра Коржича нашли 3 октября в подвале в воинской части в Печах. 10 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 443 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Первоначально основной версией произошедшего был суицид, но близкие не верят в это.