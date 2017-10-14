Дрон заснял невероятную схватку лося с волком 8 14.10.2017, 15:10

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Лось героически отбивал выпады волка и при этом сам старался нанести удар.

Житель Канады Дэн Нюстедт выбрался на природу вместе с квадрокоптером DJI Phantom Pro 4 и случайно снял захватывающую схватку лося с волком.

Фотограф снимал живописные осенние леса и озера, когда вдруг заметил лося, который стоял в воде. Через несколько минут он увидел волка, который бросился в воду.

Хищник внезапно появился из леса и, несмотря на очевидную разницу в размерах, напал на лося, который стоял на мелководье. Следует отметить, что взрослый здоровый лось для волка трудная добыча, ведь охота на него сопряжена с большим риском: ударом копыта передней ноги лось может проломить голову хищнику.

Между животными завязалась долгая битва: лось отбивал выпады волка и при этом сам старался нанести удар копытом. Однако хищнику удалось ближе подойти к жертве и он вцепился ей в ногу.

В результате лось сумел добраться до глубокой воды, куда не решился пойти утомленный погоней волк.

Как сложилась судьба рогатого красавца дальше - неизвестно, ведь в концеролика дрон Нюстедта снял двух волков, которые с железной дороги наблюдали, как лось переплывал озеро.