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Арина Соболенко сыграет с Марией Шараповой

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  • 14.10.2017, 15:28
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Арина Соболенко
Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Соперницей белорусской теннисистки Арины Соболенко в решающем поединке турнира в китайском Тяньцзине будет экс-первая ракетка планеты.

Сегодня Соболенко обыграла в полуфинале итальянку Сару Эррани, а Шарапова была сильнее китайской теннисистки Пэн Шуай.

Арина Соболенко впервые будет соперничать с российской теннисисткой Марией Шараповой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас Соболенко занимает 102-е место в мировом рейтинге, но благодаря успешному выступлению в Тяньцзине со следующей недели впервые в карьере войдет в первую сотню рейтинга WTA.

Что касается Марии Шараповой, находящейся на 86-й позиции, то она также поднимется в рейтинге. Финальный поединок между Соболенко и Шараповой состоится в воскресенье, 15 октября.


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