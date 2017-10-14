Арина Соболенко сыграет с Марией Шараповой 8 14.10.2017, 15:28

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Арина Соболенко

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Соперницей белорусской теннисистки Арины Соболенко в решающем поединке турнира в китайском Тяньцзине будет экс-первая ракетка планеты.

Сегодня Соболенко обыграла в полуфинале итальянку Сару Эррани, а Шарапова была сильнее китайской теннисистки Пэн Шуай.

Арина Соболенко впервые будет соперничать с российской теннисисткой Марией Шараповой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас Соболенко занимает 102-е место в мировом рейтинге, но благодаря успешному выступлению в Тяньцзине со следующей недели впервые в карьере войдет в первую сотню рейтинга WTA.

Что касается Марии Шараповой, находящейся на 86-й позиции, то она также поднимется в рейтинге. Финальный поединок между Соболенко и Шараповой состоится в воскресенье, 15 октября.