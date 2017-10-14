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Власти наторговали с убытком в почти $3 миллиарда

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  • 14.10.2017, 15:40
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Беларусь за восемь месяцев получила отрицательное сальдо внешней торговли товарами в $2 миллиарда 786,4 миллионов.

В Беларуси за 8 месяцев 2017 года сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательным в размере $2 млрд 786,4 млн, свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси, сообщает interfax.by.

«В январе – августе 2017 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $39 млрд 660,4 млн, в том числе экспорт – $18 млрд 437 млн, импорт – $21 млрд 223,4 млн», - проинформировали в Белстате.

По данным статкомитета, к уровню января – августа 2016 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 121,7%, экспорт – 121,1%, импорт – 122,3%.

Ээкспорт товаров в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 5%, импорт – на 12,7% при росте средних цен экспорта на 15,3%, импорта – на 8,5%.


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