Как в Украине изучают белорусский язык 14.10.2017, 15:56

В Ирпенской школе в Украине белорусский язык изучают уже 12 лет.

В Украине начали изучать белорусский язык давно. Пионером этого дела стала Ирпенская специализированная общеобразовательная школа с изучением иностранных языков. Ее в Украине знают еще как Школу лингвистики, передает «Радыё Свабода».

Белорусский язык здесь преподают уже 12 лет. Пока - факультативно, но со временем планируют изучать с первого класса. Сейчас факультатив посещают 12 учеников. Хотя прошло еще немного занятий, у каждого из них уже есть свое любимое белорусское слово - «аблокі», «сонейка», «чаўнок».

Для учительницы Анны Ткаченко, которая и сама еще учится в Киевском национальном университете имени Шевченко, преподавание белорусского языка в школе - тоже первый опыт. И ей это нравится. Программу обучения для восьмилетних украинцев она разработала сама на основе переданных белорусским посольством учебников.