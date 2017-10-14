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Кремль создает инкубатор хороших новостей перед выборами президента РФ

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  • 14.10.2017, 16:03
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В Кремле разработали пропагандистский план под лозунгом «Жизнь налаживается».

В Кремле разработали план по улучшению социального самочувствия граждан перед выборами президента России в марте 2018 года, сообщает gordonua.com со ссылкой на BBC.

В статье «Добрая машина пропаганды: Кремль создает инкубатор хороших новостей» приводятся данные источников в администрации президента России, которые не уполномочены давать официальные комментарии для СМИ по данному вопросу.

В Кремле разработали план пропагандистской кампании под условным лозунгом «Жизнь налаживается» за пять месяцев до выборов главы государства, в которых, как предполагается, примет участие президент РФ Владимир Путин.

В администрации российского президента считают, что выборы не должны проходить в «депрессивной обстановке» в связи с экономической ситуацией в стране.

По словам источников агентства, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко уже попросил федеральные органы власти предоставить в АП информацию, которую можно использовать в качестве демонстрации улучшения жизни в России.

Кроме министерств и других органов власти, соответствующую просьбу АП направила в разные компании промышленной, транспортной и энергетической отраслей. По словам источников, речь идет о десятках предприятий. Получив от них информацию о позитивных результатах проектов, которые поддерживало государство, Кремль собирается продвигать такого рода новости через лояльные и государственные СМИ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путин пока официально не объявлял о намерении баллотироваться.


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