Вернуть Донбасс 1 Леонид Кравчук, «Новое время»

14.10.2017, 16:42

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Леонид Кравчук

Необходимо искать новые формы и правовые способы взаимодействия с Донбассом.

Если мы понимаем Донбасс как Донецкую, Луганскую области и часть других регионов, то такой Донбасс, как величина юридическая, физическая и производственно-промышленная, вероятно, может существовать самостоятельно.

Но такой Донбасс, включающий в себя меньшую часть Донецкой и еще меньшую — Луганской областей, как государство, функционировать в принципе не может. Специфика в том, что там нет возможности комплексно развивать производственно-промышленный потенциал. Та территория, которая сейчас находится под контролем боевиков, это просто «аппендикс Донбасса». Там все разрушено войной и агрессией до основания.

Что с ним делать теперь? Это сложный вопрос. На мой взгляд, Россия не очень готова развивать этот «аппендикс». Видимо, когда начиналась вся эта «деятельность» новых структур во главе с Путиным, Россия смотрела шире – на всю Украину. По заявлениям российского президента и других должностных лиц было видно, что они думают о захвате или «покорении» всей Украины. Им многого хотелось, но из этого ничего не получилось и уже не получится.

В нынешних границах Донбасс не может существовать самостоятельно. Его также не может забрать Россия, поскольку мировое сообщество не позволит этого сделать. Мировое сообщество не поддерживает войну против Украины. Поэтому нужно возвращать этот регион на «старые рельсы» и делать Донбасс украинским.

Я согласен с тем, что Донбасс уже никогда не будет прежним. Нам надо искать какие-то формы нового взаимодействия с ним, новые возможности юридического и правового характера.

Мы вообще должны посмотреть на структуру Украины с учетом прошедших 26 лет независимости. Как мы можем развиваться дальше? Как унитарное государство или, может быть, как государство федеративное? Ведь нет ничего вечного, меняются обстоятельства, меняются условия нашей жизни. Прежде всего, мы должны исходить из того, что народ должен жить комфортно. Если за основу мы возьмем именно такую формулу, мы будем искать пути реинтеграции Донбасса, пути его возращения в Украину в приемлемом для всех статусе. Мы же не можем утверждать, что то, что сейчас есть в Украине, будет существовать вечно. Кстати, как и в России.

Но сегодня главный вопрос в том, чтобы прекратить войну. Если боевые действия не будут остановлены, все остальное – это только разговоры.

Я не могу согласиться с тем, что вопрос реинтеграции Донбасса мы решим без участия России. Разрешить кризис можно, только договорившись с ней. И чтобы это сделать, нужно, чтобы, в том числе, сама Россия поняла, что при нынешней ситуации в Украине и в мире ей будет непросто справиться с захваченной территорией. Нам надо договариваться.

Если так поставить вопрос, думаю, Украина пойдет на то, чтобы сесть за стол переговоров. И в этом случае России не надо делать вид, что там ничего нет, что, мол, это все устроили боевики, которые покупают в магазинах танки. Мы знаем, что огромные российские войска стоят в Ростовской области и других пограничных с Украиной областях. Это не секрет. Если Россия действительно хочет, чтобы этот регион жил и развивался (а там проживает большинство не только русскоязычных, но и россиян), то нужно сесть и договариваться. Решать вопрос цивилизованно.

Надеяться на победу сегодня – это значит начать широкомасштабную войну. Причем победы не будет. Россия должна это понять. Так, как с Крымом, больше не получится. На тот момент Украина была неопытной, все произошло неожиданно, мы допустили много ошибок, которые будут оценены историей. Но с Донбассом сегодня – совсем другая ситуация.

Закон о реинтеграции Донбасса, который еще не принят окончательно, но будет принят Украиной, должен стать действенным инструментом. Украина определилась – политически и территориально – и считает, что нужно приступить к реализации этого политически-исторического решения. Но повторю, главное – обеспечить мир и спокойствие на Донбассе. Только в таком случае этот регион получит шанс на развитие.

Леонид Кравчук, «Новое время»