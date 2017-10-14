Как гродненцы зарабатывали за границей в 90-ые 3 14.10.2017, 16:54

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Фото: prosto-free.livejournal.com

Реальные истории гродненских «челноков» про времена безработицы и дефицита.

Джинсы «мальвины», юбка «елочка» и турецкие свитера — что гродненцы привозили из Польши в 90-х и как зарабатывали за границей во времена безработицы и дефицита — читатели «Вечерки» вспомнили, как ездили за границу двадцать лет назад.

Гродненцам повезло жить возле границы. Для тысяч горожан Польша стала спасительным местом, где можно было сначала заработать, чтобы выжить, а затем «подняться» на сигаретном бизнесе и солярке и построить коттедж, купить дорогую машину и ни в чем себе не отказывать. Самое удивительное, что те трудные времена гродненцы вспоминают с какой-то особой ностальгией.

«Двери открывались, а пограничник едва успевал отскочить в сторону»

Самым популярным транспортом в 90-е годы была электричка Гродно — Кузница — Белосток, которую гродненцы называли «Лeлек и Болек» или «Народовой». Чтобы поехать в соседнюю страну, нужно было иметь советский загранпаспорт красного цвета и ваучер. Его продавали страховые фирмы прямо на вокзале.

Больше всего пассажиров собиралось на ночной рейс — в Польшу ехали и преподаватели университета, и рабочие, и пенсионеры. Из Гродно электричка отправлялась в 4 утра, через час была в Кузнице, а через два — в Белостоке. Как раз к открытию рынков.

— Заработать хоть пару злотых пытались на всe: возили какие-то тряпки, таблетки валидола, перец-горошек, колготки, комбинашки и спортивные костюмы, — вспоминает Тамара. — Что-то покупали в гродненских магазинах, что-то доставали через знакомых.

Возили в Польшу золото, постельное бельe и даже игрушки — курочки на заводном ключике. Всe продавали в Белостоке, а на вырученные деньги покупали доллары.

Конечно же, самой прибыльной была продажа сигарет и спирта. Но контрабанду возили уже ближе к концу 90-х. Спирт и сигареты Golden American доставляли из России проводники поездов. Продавали их на «точках» — квартирах в спальных микрорайонах. Новичок попасть туда мог только через знакомых.

— На белорусской таможне не было ограничений, поэтому народ вeз много сигарет. Помню, на вокзале мужчина тащил в руках две тяжeлые сумки, а перед собой толкал короб с сигаретами, там вмещалось 50 блоков, — говорит Тамара. — В накопителе блоки распаковывали, склеивали скотчем, прятали в чулки и обвязывали живот. Спирт и водку разливали по целлофановым пакетам.

За десять минут до открытия дверей накопителя всe прекращалось, народ напирал на металлические двери. Пограничник открывал их и едва успевал отскочить в сторону — пассажиры бежали к поезду, чтобы занять место в первых вагонах и быстрее выйти после таможни.

Всe продавали с земли

Юрий вспоминает, что в начале 90-х ещe его родители тащили в Польшу велосипеды «Аист», цветные телевизоры «Горизонт» и даже презервативы. Многие белорусы везли в Польшу лавровый лист. У нас он стоил несколько копеек, а в Белостоке поляки за него чуть ли не дрались и покупали за хорошие деньги.

Всe продавали «с земли» на Юровецком рынке — сейчас на этом месте крупнейшая в Белостоке торговая галерея.

— Это был настоящий рынок, купить на Юровецком можно было всe, что хочешь. Там люди жили по несколько месяцев: одно скупали, другое продавали… Каждый крутился как мог, — говорит Юрий.

Гродненцы торговали не только на Юровецком но и на Кавалерийском рынке. Те, кто приезжал на поезде, сбывали спирт и сигареты на рынке «Мадро» — рядом с железнодорожным вокзалом Белостока.

Гродно был самым модным городом

Для людей, чьe детство и юность выпали на лихие 90-е, это было время новых открытий. Закончилось время советского дефицита, а «железный занавес» на границе с Западом упал. В середине 90-х Гродно был самым модным городом. Здесь раньше, чем в других частях страны, начали носить купленные на рынке Белостока турецкие свитера, юбки «елочка», кепки USA California, майки Boss и джинсы «мальвины» — так в народе называли голубые джинсы фирмы Mawin с вышивкой на заднем кармане.

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