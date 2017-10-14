Великобритания обвиняет Иран в кибератаке на парламент 14.10.2017, 17:08

Злоумышленники пытались получить доступ к тысячам аккаунтов электронной почты на серверах британского парламента.

Лондон считает, что за июньской кибератакой на компьютерные системы британского парламента стоит Иран. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает газета The Times со ссылкой на конфиденциальный доклад британских спецслужб. Эту информацию подтвердил в тот же день и источник The Daily Telegraph в правительстве Великобритании, пишет «Немецкая волна».

Ранее в этой хакерской атаке обвиняли Россию. Злоумышленники пытались получить доступ к девяти тысячам аккаунтам электронной почты на серверах британского парламента, включая электронные ящики премьер-министра Терезы Мэй и других членов британского кабмина. В итоге им удалось получить доступ к 90 учетным записям.

Эта кибератака была совершена 23 июня. Как сообщало тогда издание The Times, среди украденных данных оказались пароли к электронной почте министра образования Великобритании Джастин Грининг и министра по делам бизнеса и энергетики Грега Кларка, а также нескольких тысяч сотрудников парламента, полиции и МИДа Соединенного Королевства.