Крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему полуострову 3 14.10.2017, 17:40

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Фото: twitter.com/krymrealii

В акции приняли участие около сотни человек.

В субботу, 14 октября, по всему Крыму около сотни человек вышли на одиночные пикеты с требованием остановить беспредел силовиков, обыски, аресты и кражи людей, пишет segodnya.ua.

На плакатах пикетчиков написано: "Крымские татары – не террористы", "Остановите беспредел силовиков в Крыму", "Свободу политзаключенным" и т. п.

Фото: twitter.com/krymrealii

В аннексированном Крыму в городе Бахчисарай рано утром 11 октября полиция пришла с обысками и в дома крымских татар.

Фото: twitter.com/krymrealii

Ранее МИД Украины неоднократно обращалось к властям оккупантов в Крыму с требованием прекратить репрессии крымскотатарского народа и прекратить обыски и гонения.

Фото: twitter.com/krymrealii

В частности, в МИД подчеркивали, что действия оккупационных властей в точности напоминают сталинские репрессии.

Фото: twitter.com/krymrealii

Фото: twitter.com/krymrealii

Фото: twitter.com/krymrealii

Фото: twitter.com/krymrealii

Фото: twitter.com/krymrealii

Фото: twitter.com/krymrealii

Фото: twitter.com/krymrealii

Фото: twitter.com/krymrealii