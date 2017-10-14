Крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему полуострову

Крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему полуострову3
- 14.10.2017, 17:40
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В акции приняли участие около сотни человек.
В субботу, 14 октября, по всему Крыму около сотни человек вышли на одиночные пикеты с требованием остановить беспредел силовиков, обыски, аресты и кражи людей, пишет segodnya.ua.
На плакатах пикетчиков написано: "Крымские татары – не террористы", "Остановите беспредел силовиков в Крыму", "Свободу политзаключенным" и т. п.
В аннексированном Крыму в городе Бахчисарай рано утром 11 октября полиция пришла с обысками и в дома крымских татар.
Ранее МИД Украины неоднократно обращалось к властям оккупантов в Крыму с требованием прекратить репрессии крымскотатарского народа и прекратить обыски и гонения.
В частности, в МИД подчеркивали, что действия оккупационных властей в точности напоминают сталинские репрессии.