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Синоптики рассказали о погоде на завтра

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  • 14.10.2017, 17:48
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Днем местами пройдут дожди.

15 октября в ночные часы сохранится влияние фронтальной системы, днем погоду обусловят неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря.

Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. Утром и днем в отдельных районах, в основном по востоку страны, сильный порывистый ветер. Температура воздуха от +5°С по северо-востоку до +13°С по юго-западу республики; днем +10..+15°С, в юго-западных районах до +17°С. Об этом сообщает Гидромет.


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