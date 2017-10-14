Синоптики рассказали о погоде на завтра 1 14.10.2017, 17:48

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Днем местами пройдут дожди.

15 октября в ночные часы сохранится влияние фронтальной системы, днем погоду обусловят неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря.

Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. Утром и днем в отдельных районах, в основном по востоку страны, сильный порывистый ветер. Температура воздуха от +5°С по северо-востоку до +13°С по юго-западу республики; днем +10..+15°С, в юго-западных районах до +17°С. Об этом сообщает Гидромет.