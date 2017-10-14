Жители Осмоловки добиваются самоуправления района 14.10.2017, 18:00

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Жители района на Троицкой горе намерены юридически оформить местное самоуправление.

14 октября местные жители откликнулись на призыв районной коммунальной службы вместе благоустроить дворовые территории района. Инициативу государственной службы многие горожане восприняли как знак того, что Осмоловка, которую еще недавно город хотел заменить новостройками, сохранит свое уникальное лицо, передает «Радыё Свабода».

«Самоорганизация жителей уже существует, но она неформальная, - говорит один из жителей «сердца Минска», активист инициативы за сохранение первичного облика района Андрей Эзерин. - Сейчас мы выбираем наиболее приемлемую форму самоорганизации, местного самоуправления, чтобы решать многие наши вопросы, которые сегодня решить невозможно».

Параллельно с этим, сообщил Эзерин, общественное объединение «Историка» вместе с активистами инициативы по сохранению Осмоловки готовит «менеджмент-план по развитию района».

«В ближайшее время мы закончим этот документ и пригласим всех на обсуждение. Менеджмент-план предусматривает предоставление Осмоловке статуса историко-культурной ценности. Если мы добьемся признания за районом этого статуса, очень многие проблемы отпадуть», - отметил Эзерин.

По мнению Эзерина, в Осмоловке «в идеале должны сохраниться функции жилого района и появится маленькие отельчики и лавочки». Но район «ни в коем случае нельзя сносить и устраивать здесь долгострой», убежден он.

Осмоловка - район исторического центра города, который представляет собой два небольших квартала, ограниченные улицами Коммунистической, Куйбышева, Киселева и Богдановича, и разрезанных улицей Чичерина. Спроектировал район, который строился с конца 1940-х - начале 1950-х годов, минский архитектор Михаил Осмоловский для высокопоставленных чиновников, сотрудников штаба Белорусского военного округа.

Местные жители собрали более 350 подписей в поддержку предложения присвоить кварталу статус историко-культурной ценности. Вопрос взяло на рассмотрение Министерства культуры. Однако в ноябре 2016 года Республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия при Минкульте отложил обсуждение вопроса Осмоловки до представления властями детального плана развития квартала.