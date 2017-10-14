Вместо заблокированной петиции на Zvarot.by создана новая на petitons.by 24 14.10.2017, 18:32

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За отставку Равкова подписались 11 тысяч белорусов.

Организаторы кампании за отставку министра обороны Андрея Равкова после трагической гибели в учебной части в Печах солдата Александра Коржича перенесли свою активность на платформу «Удобный город», передает «Радыё Свабода».

В обращении говорится: «Обращение за отставку министра обороны, которое собрало 11 тысяч подписей на платформе Zvarot.by, заблокировано. Мы запускаем еще одно обращение на сайте petitons.by для того, чтобы каждый несогласный с ситуацией в белорусской армии мог поставить свою подпись под требованием отставки министра.

Кампания ведется под лозунгом «Остановите произвол в Армии - протестуют против дедовщины!»

Напомним, 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Печах — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Как стало известно вчера, следственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.