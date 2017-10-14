У отца бывшего первого заместителя генпрокурора Украины нашли золотую лопату 11 14.10.2017, 18:41

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Фото: facebook.com

Ренат Кузьмин объявлен в международный розыск.

У отца бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины во время обыска нашли лопату из чистого золота.

Фотоснимок лопаты опубликовала в «Фейсбуке» пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, передает «Радыё Свабода».

Бывшего заместителя генерального прокурора при Викторе Януковиче Рената Кузьмина обвиняют в различных имущественных преступлениях. Его объявили в розыск. Кузьмин считает свое «преследование политическим».

Напомним, в 2014 году после побега из Украины Виктора Януковича в его резиденции нашли золотой батон.