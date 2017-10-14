Впечатляющее видео: Тысяча оршанцев скандирует «Жыве Беларусь!» 1 14.10.2017, 18:51

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Фото: svaboda.org

Весенние акции протеста в Орше поразили количеством и решительностью протестующих.

Впечатляющее видео с Марша протеста в Орше, который прошел 12 марта. Тогда на Площадь города вышла 1000 оршанцев.

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.