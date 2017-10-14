В Кении произошла кровавая бойня в школе 3 14.10.2017, 19:12

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Фото: ВВС

Нападение совершил бывший ученик вместе с двумя подельниками.

В Кении в одной из средних школ во время нападения были застрелены по меньшей мере пять учеников и охранник. Нападение совершил бывший ученик вместе с двумя подельниками. Выходца из Южного Судана ранее исключили из школы за драку с другим учеником, сообщает apostrophe.ua.

Фото: ВВС

Фото: ВВС

Также известно о 18 раненых учениках. По данным местных правоохранителей, напавший говорил своим одноклассникам, что сожжет школу или отомстит еще каким-то образом за свое исключение.