Назван самый продаваемый смартфон в мире 3 14.10.2017, 19:21

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Аналитики компании IHS Markit определили наиболее востребованные смартфоны за последние шесть месяцев.

По итогам полугодия самым популярным оказался iPhone 7 от Apple. Второе место занимает Plus-версия этого же смартфона. Соответственно, продукция компании из Купертино опять смогла сохранить статус наиболее продаваемой в мире. Замыкает ТОП-3 модель Samsung Galaxy Grand с индексом Prime Plus. Следом за продуктом южнокорейского производителя был выпущен iPhone 6s, а также Galaxy S8, пишет grifonsoft.ru.

Шестое место получила Plus-версия Galaxy S8, которая ненамного уступила младшей модели по объему продаж, подчеркивают исследователи. Суммарно в первую десятку были включены 5 гаджетов от Samsung, 4 – Apple, а также 1 — от компании Oppo из КНР. По словам аналитиков, флагманские аппараты двух доминирующих производителей продолжают находиться на лидирующих местах, но при это объемы их отгрузки заметно понизились относительно предыдущего поколения устройств.

Вдобавок, исследователи зарегистрировали снижение спроса на компактные вариации iPhone. В отчете указывается, что за первую половину 2015-го доля смартфонов Apple с диагональю на 4,7” достигла 10%, тогда как в 2016 она понизилась до 7%, а в этом сократилась до 5%.