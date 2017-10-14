За полтора дня белорусы собрали на памятник Тадеушу Костюшко больше половины нужной суммы 4 14.10.2017, 19:50

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Скульптор Геник Лойко уже создал проект памятника национального герою в Беларуси.

За полтора дня удалось собрать половину необходимых средств на памятник национальному герою Беларуси, Польши и США Тадеушу Костюшко.

Уже собрано более 5,5 тысячи рублей, необходимо - 11 тысяч, пишет nn.by.

Первый в Беларуси памятник национальному герою планируют поставить в Меречовщине (Ивацевичский район), где родился Костюшко.

Скульптор Геник Лойко уже прикинул, как он может выглядеть:

На данный момент в Беларуси есть два бюста Костюшко, в Минcке и деревне Малые Сехновичи, а также памятный валун.