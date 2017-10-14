Президент Узбекистана арендовал самолет российского миллиардера Усманова 3 14.10.2017, 20:02

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Детали сделки не раскрываются.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев будет использовать в качестве своего официального самолета для дальних перелетов авиалайнер российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на узбекского авиаперевозчика "Узбекистон хаво йуллари", который производил отбор самолета для главы государства.

"С точки зрения комфорта, безопасности и технической готовности выбран самолет Airbus 340 M-IABU, предложенный его оператором GlobalJet", - говорится в сообщении компании. Договор аренды заключен "на коммерческих условиях по существующим рыночным ценам", утверждает "Узбекистон хаво йуллари", не раскрывая деталей сделки.

В пресс-релизе компания выразила признательность Усманову от лица узбекского лидера "за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять" самолет Мирзиёеву. В прошлом месяце, отмечает агентство Reuters, президент Узбекистана уже использовал лайнер Усманова для полета в США, где узбекский лидер участвовал в заседаниях Генассамблеи ООН.