«Вместо налога на богатство, у нас ввели налог на бедность»11
- 14.10.2017, 20:13
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На Марше 21 октября белорусы спросят у Лукашенко про зарплаты и пенсии.
Многих жителей страны возмутило решение о повышении пенсионного возраста, принятое еще в 2016 году. Представители старшего поколения, не стесняясь в выражениях, на весенних акциях протеста вспоминали, как власти обещали не делать этого:
— Вместо налога на богатство, у нас ввели налог на бедность. Все, кто там наверху сидит, делают законы только для себя.
21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.