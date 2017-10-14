«Вместо налога на богатство, у нас ввели налог на бедность» 11 14.10.2017, 20:13

3,618

На Марше 21 октября белорусы спросят у Лукашенко про зарплаты и пенсии.

Многих жителей страны возмутило решение о повышении пенсионного возраста, принятое еще в 2016 году. Представители старшего поколения, не стесняясь в выражениях, на весенних акциях протеста вспоминали, как власти обещали не делать этого:

— Вместо налога на богатство, у нас ввели налог на бедность. Все, кто там наверху сидит, делают законы только для себя.

21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.