Минские айтишники выпустили креативное приложение для Мирского замка 14.10.2017, 20:26

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С помощью приложения, туристы могут увидеть Мирский замок с необычного ракурса.

Ярослав Лихачевский разработал многофункциональную мобильную платформу для туристов. Чтобы ей воспользоваться, нужно скачать приложение и купить специальные очки, пишет сitydog.by.

Правда, смартфон должен быть от 4,7 до 5,5 дюймов, тогда устройство сможет поместиться в кардборд – картонку с линзами для просмотра туров виртуальной реальности.

Вот какие виды открываются, если смотреть на Мирский замок из линз кардборда:

Cейчас в Мирском замке можно купить кардборд за 21 рубль.Еще в приложение встроен аудиогид, тепловые карты для анализа зон наибольшей туристической активности и рейтинг объекта у посетителей.

Создатели планировали также интегрировать контент с социальными сетями и доработать функционал по проведению онлайн-квестов. Но туры — пока единственный этап проекта, который удалось полностью согласовать с замком.