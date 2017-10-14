У минского «Динамо» появился живой талисман 4 14.10.2017, 21:04

Фото: hcdinamo.by

Начиная с этого сезона хоккейный клуб оплачивает содержание в минском зоопарке зубра Барона.

Впервые изображение зубра появилось на джерси минского «Динамо» еще в 80-е годы ХХ века, ведь это животное символизирует Беларусь, а клуб, в свою очередь, представляет республику на международной арене — тогда в чемпионате СССР, а сейчас в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, зубр является воплощением силы, смелости, скорости, а все эти качества важны и в хоккее, пишет tut.by.

Фото: hcdinamo.by

После возрождения «Динамо» в 2003 году на матчах команды болельщиков начал развлекать маскот «Зубр», а уже в сезоне 2009/10 изображение клубного «тотема» становится основой динамовского логотипа, придавая минской команде узнаваемый на всех просторах КХЛ образ.

Теперь изображение зубра можно встретить не только в центральном круге «Минск-Арены» и на форме хоккеистов, но и на всей клубной атрибутике, которую с удовольствием раскупает многочисленная динамовская торсида.

Фото: hcdinamo.by

Начиная с этого сезона у ХК «Динамо-Минск» появился живой маскот — зубр Барон из минского зоопарка. Его содержание полностью оплачивается клубом. Таким образом, «Динамо» не только поддерживает и развивает клубную традицию, но и способствует охране окружающей среды.

Фото: hcdinamo.by

К слову, сотрудники зоопарка между собой называют Барона Сан Санычем. Еще бы, ведь он не только талисман хоккейного клуба и просто красавец, но и солидный отец семейства. Жена Барона, Барышня, живет по соседству. Как и младший сын Байнет. А вот старшие дети Барчук и Бусинка переехали в другие зоопарки. Вся семья имеет имена на букву «Б» неслучайно: по правилам Международной племенной книги, первая буква в имени каждого зубра должна быть такой же, как первая буква в названии страны, в которой он родился.

Фото начале сотрудничества с минским зоопарком сегодня объявили капитан ХК «Динамо-Минск» Владимир Денисов и сотрудник просветительского отдела минского зоопарка Ольга Колмакова.

Пока о принадлежности Барона к динамовской семье говорит только скромная табличка у вольера. Но вскоре клуб собирается оформить весь дом своего маскота в динамовском стиле, чтобы ни у кого не возникало сомнений, какой клуб поддерживает и символизирует могучий зубр.