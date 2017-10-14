Станислав Шушкевич: У нас одна цель - смена режима 3 14.10.2017, 21:21

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Станислав Шушкевич

Белорусам нужно объединиться в борьбе с «чужаком» Лукашенко.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич в интервью RFI оценил политику Лукашенко и эффективность государственной пропаганды, высказался по поводу отношений с Россией и «русского мира».

Станислав Шушкевич тепло вспоминает первого президента России Бориса Ельцина, но считает, что у его страны — европейский путь: «Россия — идеологически и философски не та страна, с которой стоит брать пример».

Станислав Шушкевич остается верен прежним убеждениям: Беловежские соглашения, под которыми стоят подписи его, Бориса Ельцина и украинского президента Леонида Кравчука, были единственным способом предотвратить кровь при неизбежном распаде СССР. Но возврата России к имперским амбициям, появления и расцвета «русского мира» он не ожидалI.

«Насчет того, как будет вести себя Россия, у меня было очень радужное представление… Я и сегодня — человек Ельцина. Я видел в нем настоящего демократа, справедливого человека, решительного, который продемонстрировал, как можно подавить коммунистический путч в августе 1991 года. И до этого — я на съезде народных депутатов был в международной региональной группе (в межрегиональную депутатскую группу на Съездах народных депутатов СССР входили Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Андрей Сахаров — прим.) — я его очень уважал, поскольку с ним это все делалось. Я думал, что Россия будет вести себя по-ельцински, потому что он был избран 12 июня 1991 года президентом России — общенародно, в первом туре, великолепно избран. И я еще раз повторяю: я был и остаюсь человеком Ельцина. То, что потом случилось, это просто трагедия. Я думаю, что эта кгбшная штучка… Аналитики поработали, как подать Ельцину сегодняшнего правителя России… И то, что такие будут чудеса, я никак не ожидал», - говорит Шушкевич.

Некоторые моменты развития ельцинской России тогда списывались на особенности и сложности управления такой огромной страной после десятилетий коммунистической диктатуры.

«Я хочу сказать, что не идеализирую Ельцина. Например, у меня есть вопросы по Второй чеченской войне — я не просто слепо его восхваляю. Но понимая трудности политической работы на таком уровне, я надеялся, что Россия пойдет ельцинским путем. Кстати, я в Париже три раза выступал перед российской диаспорой. Они приглашали меня как раз к 1 февраля — это было 80-летие Ельцина, и там было очень много вопросов. Я там это говорил, и это очень хорошо воспринималось российской диаспорой в Париже — я очень доволен этими поездками», - добавляет первый руководитель независимой Беларуси.

Станислав Шушкевич считает, что «Беларусь погружена в «русский мир» самым недостойным образом, потому что Лукашенко фактически клянется на любых поворотах в верности Путину, хотя иногда бравирует тем, что мы независимы. У него алчное желание править. Кроме того, никакие методы ему не чужды».

Роль миротворца или посредника в урегулировании белорусскому руководителю, как считает Станислав Шушкевич, создает лишь его собственная пропаганда.

«Все время играет эта белорусская команда, которая квалификационно, конечно, слабее московских Соловьева или Дмитрия Киселева, но она все время обыгрывает его имидж (Лукашенко). Назовите мне хотя бы одно его предложение или хотя бы одну его идею, которая была принята с миротворческими целями в Украине. А вот нелепостей — сколько хотите: «Я — за территориальную целостность Украины, но Крым — российский», - говорит политик.

Станислав Шушкевич не берется давать прогнозы для Беларуси.

«У нас вся беда, это мое личное мнение, — в низкой политической грамотности, а о правящих — там можно говорить о политическом невежестве. Но и здесь есть такие черты, когда люди принимают решения без анализа, разветвления, без выработки дорожной карты на все случаи. Вот этого у нас нет. Поэтому предсказать, что может случиться (с Беларусью) с Лукашенко очень трудно, потому что Беларусь для него, в общем-то, это чужой край, он — часть России», - считает первый глава независимой Беларуси.

Станислав Шушкевич добавляет, что «ковыряться в прошлом нужно историкам, чтобы разбираться, что и почему произошло. А политикам нужно заниматься (понимая историю, используя материалы и опыт) политологией. Понимаете, это наука. Я в свое время плохо осознавал все это, просто я был неграмотным политически, хотя и опережал очень-очень многих наших, находил достойнейшие книги и учил. У нас главная беда — это политическая малограмотность. А вторая — мы никак не можем объединить все белорусские силы, которые за Беларусь. Надо действовать вместе, все стремятся к одной цели — к изменению политического режима».