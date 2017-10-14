Российские медики тайно прооперировали экс-президента Йемена 1 14.10.2017, 21:33

Визит российских медиков получил одобрение коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В Йемен тайно прилетала бригада российских медиков, которые сделали операцию экс-президенту страны Али Абдалле Салеху. Произошло это вскоре после объявленного судьбоносным визита в Москву короля Саудовской Аравии - страны, которая более двух лет бомбит йеменских повстанцев, верных Салеху, сообщает newsru.com.

Салеха оперировали в связи с последствиями покушения 2011 года. Суть операции не раскрывается. Известно, что прошла она в пятницу в больнице столицы Йемена Саны, которую контролируют хуситы.

После покушения Салеха оперировали в США. Однако в 2014 году на фоне гражданской войны в стране Совет Безопасности ООН ввел против него санкции, и отказавшийся передать власть экс-президент потерял такую возможность.

Визит российских медиков получил одобрение коалиции во главе с Саудовской Аравией. Вполне возможно, что вопрос обсуждался в ходе переговоров президента Путина и короля Салмана.

При этом Саудовская Аравия выступает на стороне противников Салеха, поддерживая свергнутого хуситами президента Абд-Раббу Мансура Хади. Саудиты при поддержке союзников в марте 2015 года начали масштабную военную операцию, подвергая контролируемые хуситами и верной Салеху армией районы тысячам бомбардировок.

Продолжающаяся много лет ожесточенная война привела к тяжелейшей гуманитарной ситуации. Ее наиболее резонансным проявлением стала прогрессирующая эпидемия холеры. По оценкам Красного Креста, к концу года в Йемене заболеет около 1 млн человек.