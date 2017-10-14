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Рассерженные белорусы: Мы — не «тунеядцы», мы — народ

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  • 14.10.2017, 21:44

Скандальный декрет №3 коснулся каждой семьи.

«Нарушения закона чиновниками и властями Беларуси стали нормой», - об этом говорят герои видеоролика, который появились в соцсетях. Среди них — участники весенних акций протеста.

Весной на улицы городов вышли тысячи людей, а главными темами, которые обсуждались, стали несбыточные обещания властей о зарплатах и пенсиях, декрет №3 и рост цен.

21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.


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