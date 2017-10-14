закрыть
14 октября 2017, суббота, 22:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Рафаэль Надаль требует 100 тысяч евро у экс-министра спорта Франции

  • 14.10.2017, 21:50
Рафаэль Надаль

Бывший министр спорта Франции Розелин Башло обвиняла первую ракетку мира в употреблении допинга.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль требует у бывшего министра спорта Франции Розелин Башло, публично обвинившую спортсмена в употреблении допинга, 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, сообщает испанская Marca (перевод — newsru.com).

В марте 2016 года Башло, занимавшая пост министра спорта Франции с 2007 по 2010 год, заявила, что теннисист приостановил выступления в 2012 году на семь месяцев из-за проблем с допингом.

По ее словам, "травма Надаля на самом деле была вызвана положительной допинг-пробой". В апреле 2016 года испанец подал в суд на Башло за клевету.

"Мои адвокаты потребовали большую сумму денег, но дело не в них. Это вопрос чести. Эти слова обо мне позволила себе сказать бывший министр, я должен был на это отреагировать. Если я выиграю дело, то все деньги пойдут на благотворительность", - отметил Надаль.

Надаль 16 раз побеждал на турнирах серии Большого шлема, среди которых рекордные 10 побед на Открытом чемпионате Франции. Также испанец является двукратным олимпийским чемпионом. Надаль является седьмым теннисистом в истории по количеству недель (149), проведенных на первой строчке рейтинга.


Мнение

Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников


Интервью

Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров