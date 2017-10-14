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В Минске прошел фестиваль близнецов и двойняшек

  • 14.10.2017, 22:05
  • 1,963

Это уже четвертый подобный фестиваль в столице.

В субботу в Минске прошел четвертый фестиваль близнецов и двойняшек. Фотокорреспондент tut.by заглянула на мероприятие, чтобы найти самых милых людей, которые вместе с самого рождения.

Марина и Татьяна Савицкие. 7 лет. Двойняшки

Елизавета и Валерия Бында. 5 лет. Двойняшки

Надя и Катя Корнеевы. 5 лет. Близнецы

Максим и Ян Аниховские. 2 года. Близнецы

Даша и Маша Яскевичи. 8 лет. Близнецы

Алиса и Лиза Бараули. 2 года. Двойняшки

Иван да Марья Адаменко. 2 года. Двойняшки

Ярослав и София Ахрамейко. 8 лет. Двойняшки

Паша и Ксюша Баланчук. 1,5 года. Двойняшки

Вова и Коля Филимоновы. 5 лет. Близнецы


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