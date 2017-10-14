В Минске прошел фестиваль близнецов и двойняшек
- 14.10.2017, 22:05
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Это уже четвертый подобный фестиваль в столице.
В субботу в Минске прошел четвертый фестиваль близнецов и двойняшек. Фотокорреспондент tut.by заглянула на мероприятие, чтобы найти самых милых людей, которые вместе с самого рождения.
Марина и Татьяна Савицкие. 7 лет. Двойняшки
Елизавета и Валерия Бында. 5 лет. Двойняшки
Надя и Катя Корнеевы. 5 лет. Близнецы
Максим и Ян Аниховские. 2 года. Близнецы
Даша и Маша Яскевичи. 8 лет. Близнецы
Алиса и Лиза Бараули. 2 года. Двойняшки
Иван да Марья Адаменко. 2 года. Двойняшки
Ярослав и София Ахрамейко. 8 лет. Двойняшки
Паша и Ксюша Баланчук. 1,5 года. Двойняшки
Вова и Коля Филимоновы. 5 лет. Близнецы