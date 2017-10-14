В связи с делом Александра Коржича из Вооруженных сил уволены четыре должностных лица 7 14.10.2017, 22:26

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Александр Коржич

Также отстранены от должностей пять военных в Печах.

Как передает «Радыё Свабода», об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Беларуси полковник Владимир Макаров в интервью телеканалу СТВ.

«Приказом министра обороны отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц 72-го Объединенного учебного центра, 4 должностных лица - уволены из Вооруженных сил», - сказал полковник Макаров, комментируя действия военного ведомства в связи с гибелью в части под Борисовом 21-летнего военнослужащего срочной службы из Пинска Александра Коржича.

Ранее сегодня сообщалось, что министр обороны отстранил от должностей командира и ряд должностных лиц командования воинской части, где в этом году 3 октября нашли повешенным рядового Коржича.

«По результатам проверки, которая проводится военным ведомством за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию строгого уставного порядка министром обороны принято решение об отстранении от должностей командира и ряда должностных лиц командования воинской части, в которой проходил службу рядовой Коржич А. А., а также тех, кому военный был непосредственно подчинен по службе», - сообщило Минобороны на своем сайте сегодня.

Минобороны также отметила, что Следственный комитет и прокуратура продолжают проверку по факту гибели военнослужащего в 72-м Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. «Правовая оценка в связи с указанным фактом будет представлена общественности после завершения следствия, установления причин и обстоятельств происшествия», - подчеркивается в сообщении.

Одновременно военное ведомство проверяет «полноту исполнения своих обязанностей должностными лицами, которым предписано наведение и поддержание установленного порядка в воинской части».

Напомним, 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Печах — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Как стало известно вчера, следственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.