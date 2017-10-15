Антони Мацеревич: Польша отразила очередную российскую кибератаку 1 15.10.2017, 8:03

Антони Мацеревич

Министр обороны Польши заявил, что кибервойска создаются с нуля.

Польша смогла справиться с третьей кибератакой из России, но опасность растет с каждым днем, заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич, пишет "Гордон".

Польша отбила третью кибератаку из России. Об этом в эфире TVP1 заявил министр обороны страны Антони Мацеревич.

"Опасность растет с каждым днем. У нас была третья такая (хакерская. – прим.) атака из России. К счастью, Польша отбила ее", – сказал министр.

Мацеревич также рассказал, что Польша "с нуля" создает кибервойска.

Польская газета Rzeczpospolita 30 января сообщала, что министерство иностранных дел Польши в декабре 2016 года подверглось хакерской атаке, за которой, возможно, стояли российские спецслужбы.