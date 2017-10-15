Чему Минск может научитьcя у испанской Майорки 15.10.2017, 8:14

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Жители райских островов очень приветливы и любят раннее пробуждение.

На Майорке тепло и красиво, много прекрасных открытых пространств и всеобщего движа: рассказываем, что хорошо бы перенять Минску, пишет сайт citydog.by.

Ольга Мельгуй недавно поехала на Майорку и не нашла сил вернуться – сейчас обживается на новом месте и рассказывает, чему минчанам надо учиться.

ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ

Здесь много бесплатных для посетителей музеев, но даже те, где продают билеты, регулярно устраивают бесплатные дни – и бесплатно вы сможете посмотреть все, а не только основную экспозицию (как в Национальном художественном). Что уж говорить о Ночи искусства и Ночи музеев: в эти дни все бесплатно и на всю ночь.

Уличное искусство здесь тоже уважают: если дом перекрашивают, то, скорее всего, аккуратно обойдут симпатичный стенсил или плакат. Минские любители стихийного фупрематизма поступают ровно наоборот!

ОТНОШЕНИЯМ С КОНКУРЕНТАМИ

Пальма – город супертуристический: летом каждую минуту взлетают и садятся самолеты, в порты постоянно прибывают огромные круизные лайнеры, по населению сравнимые с небольшим городом. Поэтому соседние заведения не парятся – наоборот, если на площади много кафешек, она станет местом притяжения. Но, возможно, отсутствие такого рьяного соперничества, как в Минске, объясняется еще и местным укладом: жизнь течет медленно, после сиесты и бокала вина настроение хорошее, да и зачем ругаться с теми, с кем приятно дружить? В общем, тут никто не трясется из-за того, что сосед может что-то скопировать, – и это очень приятно после минской озабоченности.

РАННЕМУ ПРОБУЖДЕНИЮ

Летом тут очень жарко, поэтому послеобеденное время традиционно отводится на отдых, а утром все просыпаются пораньше, чтобы успеть переделать дела до жары. Первые кафешки, где вы можете выпить кофе со свежей выпечкой, открываются в 6 утра и даже раньше. Правда, многие потом закрываются на сиесту. Будете на Майорке – обязательно попробуйте местную выпечку «энсаймада»: это испанская интерпретация арабского наследия.

В целом, культура еды вне дома здесь богатая, и местные жители скорее предпочтут встретиться в кафе, чем пригласят вас в гости.

ОТНОШЕНИЮ К ЖИВОТНЫМ

Испанцы просто обожают собак, их здесь очень много, и они вполне достойно воспитаны, почти не лают и смирно лежат под столом, пока люди ужинают в кафе. Хозяева тоже в большинстве своем приличные: выйти из дома без пакетика для какашек – дурной тон. И все равно на улицах нужно быть внимательным, чтобы не вляпаться, так много тут псов. А бездомным котикам обычно насыпают корма в недоступных для собак местах.

А вот на пляжи собак не пускают, так что не беспокойтесь.

ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Понятно, что морозов тут не бывает, и многие горшки на зиму даже не обязательно убирать с балкона, но в Минске на самом деле тоже достаточно теплых дней, чтобы сделать его городом-садом. Зеленые балконы, вертикальные панно из растений, много деревьев в горшках – на Майорке помнят, что с растениями уютнее и больше воздуха. И городской огород есть очень большой, а в садовых магазинах много горшков, которые крепятся на стены.

СДЕРЖАННОЙ БЮРОКРАТИИ И ДРУЖЕСТВЕННЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМ

Фото: citydog.by

Не то чтобы чиновники здесь работали очень быстро, но вам все равно не придется целый день ходить из кабинета в кабинет: прием каких угодно документов произойдет быстро, если заранее заполнить анкету в интернете. И да, полицейские нужны не для того, чтобы пугать, а чтобы помочь в сложной ситуации.

ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ

Фото: citydog.by

В любом новом городе водителям сначала непривычно, но тут главная проблема – разобраться с правилами (знаками и разметкой) для парковки, а все остальное будет просто и понятно: вы не найдете ни одного лишнего знака. Что приятно, мотоциклистам и водителям скутеров выделили свою часть на перекрестке: можно стать перед автомобилями на светофоре и не нюхать выхлопы. С велосипедными дорожками тоже все красиво и удобно.

ГОРОДСКИМ ПРАЗДНИКАМ

Фото: citydog.by

Это вообще про всю Испанию – что ни день, то праздник. В какой-то момент мы даже начали понимать, что больше всего тут работают люди, которые собирают и разбирают сцены для уличных выступлений. Стандартное наполнение праздника: еда, музыка, развлечения и украшения.

СОРТИРОВКЕ МУСОРА

Фото: citydog.by

Не скажешь, что с сортировкой мусора тут все идеально: чтобы разобраться, что в какой ящик бросать, нужно неслабо запариться, и местные, кажется, не слишком парятся тоже. Но городу с огромным потоком туристов надо как-то справляться с тоннами мусора, и в центре часто можно встретить такие милые мобильные мусорки-вагончики. Вечером маленькая машинка цепляет их на прицеп и везет на переработку.

РЫНКАМ

Мы не спорим, что на Комаровке классно, но на местном крытом рынке есть отличная традиция: здесь не только продают еду, которую вы унесете домой, а еще могут ее приготовить, налить пива или вина. С самого утра там собираются веселые толпы болбочущих за бокалом и закусками людей! Маленьких локальных рынков и барахолок тоже куча, специально для них в назначенные дни в некоторых кварталах даже меняются правила движения и парковки.

ЛЮБВИ К КНИГАМ

Чего тут действительно много – это библиотек и книжных барахолок. Даже День влюбленных в Испании (23 апреля), Сан Жорди, отмечают с цветами и книгами! В Пальме есть муниципальный библиосад: можно взять книжку и полежать в шезлонге или прийти с ноутом и поработать за столом (правда, интернет у нас там так и не заработал, зато бесплатный туалет есть).

ПРИВЕТЛИВОСТИ

Фото: citydog.by

Хоть говорят, что с местными подружиться не так просто, но мимолетное общение будет более чем приятным. Small talks умеют вести все от мала до велика. Нас немного смущает, что едва знакомые люди лезут целоваться (принято дважды) или начинают обсуждать свои личные дела, но к этому быстро привыкаешь.

А еще нас время от времени настигают всякие приятности: пока ждешь очереди в банке, можно взять бесплатной воды из холодильника и залезть в открытый вай-фай.