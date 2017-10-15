Пинские активисты борются за память своих героев 15.10.2017, 8:28

Пинчане хотят увековичить память ученицы Быкова и Гилевича.

В Пинском районе не оставляют попытку достойным образом почтить имя исследовательницы, литературного критика Любви Тарасюк. Еще два года назад жители деревни Пинковичи выразили инициативу, чтобы имя знаменитой землячки заполучила местная библиотека, но дело затянулось, передает «Радыё Рацыя».

Сейчас идею подхватила общественное объединение "Содружество Полесья" и готовит соответствующее обращение:

- Любовь Тарасюк имеет значение не только для нашего региона. За 30 лет педагогической деятельности в БГУ она воспитала не одну знаковую для белорусской культуры фигуру. Например, Михаила Скоблу и Сергея Ковалева. Неравнодушен к фигуре Любви Тарасюк и легендарный профессор, историк Адам Мальдис. Поэтому для нас эта тема дело чести, и мы продолжаем достигать нашей цели, - говорит секретарь объединения Игорь Соловей.

Любовь Тарасюк около 30-ти лет работала в Белорусском государственном университете, где получила звание доцента. Автор двухсот научно-методических работ для белорусских учебных заведений. Входила в Совет Общества белорусского языка, редколлегию журнала "Молодость" и являлась почетным членом Международной ассоциации белорусистов. В научную жизнь ее вывели Нил Гилевич и Василь Быков.