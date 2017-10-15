В чемпионате Беларуси по футболу сохраняется «золотая интрига» 15.10.2017, 9:00

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Солигорский «Шахтер» уступил минскому «Динамо».

После международной паузы 13 октября возобновился чемпионат Беларуси по футболу. 25-й тур продолжил закручивать пружину интриги. Помогает этому белорусская федерация футбола, которая принимает решение присудить техническое поражение БАТЭ в мачте 23-го тура со «Слуцком», пишет tut.by.

Несмотря на этот скандал, центральным матчем все равно была игра в Солигорске, где местный «Шахтер» принимал минское «Динамо» и проиграл с минимальным счетом 0:1.

После поражения в Минске от БАТЭ у динамовцев почти не осталось шансов на золото первенства. Столичной команде нужна была только победа. И футболисты «Динамо» ее добыли!

Горняки растеряли свое преимущество и вот уже минчан отделяет от солигорчан всего один бал.

«Шахтер» — «Динамо-Минск» — 0:1

Солигорск. Стадион «Строитель». 1500 зрителей.

Судьи: А. Кульбаков (Гомель), О. Маслянко, А. Герасимук (оба — Брест); Д. Щербаков (Минск), Д. Дмитриев (Фаниполь).

«Шахтер»: Караджов — Матвейчик, Селява, Рыбак (к), Бордачев — Зломислич (Лисакович, 51) — Ковалев, Олехнович, Црепуля (Лаптев, 46), Сойри (Теверов, 46) — Януш.

«Динамо-Минск»: Игнатович — Галович, Быков (Остроух, 86), Капленко, Николич, Жавнерчик, Хлебас (Лекович, 74), Нойок (к), Сачивко, Бегунов, Хващинский (Сарока, 63).

Гол: 0:1 — Николич (45).

Предупреждения: Сачивко (34), Бордачев (56), Лекович (92+).