В Австрии состоятся досрочные выборы в парламент 15.10.2017, 9:05

«Друзья Путина» в шаге от власти.

На выборах в Австрии правые популисты могут получить свой лучший результат в Европе, а по итогам - войти в правительство. Портрет партии, недавно ставшей партнером "Единой России", передает "Немецкая волна".

После Нидерландов, Франции и Германии в Австрии в воскресенье, 15 октября, проходят последние в этом году парламентские выборы в Европейском Союзе, на которых в центре внимания - правые популисты с "пророссийским" имиджем. Опросы прогнозируют оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) 25-27 процентов. Если ультраправым евроскептикам удастся опередить идущих с ними вровень социал-демократов, они уступят лишь консерваторам из Австрийской народной партии (АНП), которые рассчитывают на треть голосов.

Еще год назад ультраправые лидировали в опросах, а их кандидат чуть не стал президентом. Тот факт, что они утратили динамику, Ева Целеховски из венской газеты Wiener Zeitung объясняет успехом нового лидера консерваторов, министра иностранных дел Себастьяна Курца. "Он их обогнал справа", - говорит публицистка о жестких высказываниях Курца на тему миграции, одну из главных в этой избирательной кампании.

Но, даже утратив динамику, АПС так сильна, что сформировать без нее правительство будет почти невозможно. "У нее очень большие шансы войти в правительство", - считает австрийский политолог из университета города Кремс Петер Фильцмайер. По его словам, это связано также с тем, что социал-демократы и консерваторы, которые сейчас входят в состав правящей коалиции, "во всех отношениях серьезно поссорились".

Нацистские корни

В отличие от своих европейских партнеров, таких как "Национальный фронт" во Франции, которые никогда не были у власти в центральном правительстве, у австрийцев такой опыт есть. Основанная в 1956 году АПС прошла путь от партии махровых нацистов, которую возглавлял бывший эсэсовский генерал, до прототипа европейских правых популистов.

Хайдер привел АПС к власти, но и увел из нее, расколов партию

АПС дважды входила в коалиционные правительства. Первый раз – в начале 1980-х с социалистами, когда благодаря либеральному течению ей удалось выйти из политической изоляции. Второй - в начале 2000-х годов, когда партия во главе с Йоргом Хайдером сформировала коалицию с консерваторами. Поскольку АПС была антиевропейской и все более ксенофобской партией, страны ЕС пошли на беспрецедентный шаг - объявили Австрии дипломатический бойкот, но быстро от него отказались. Хайдер во власти продержался недолго. В 2005 году из-за его ухода партия пережила раскол, утратила власть в правительстве, сохранив влияние лишь в регионах.

С тех пор партию возглавляет 48-летний бывший зубной техник из Вены Хайнц-Кристиан Штрахе, который после выборов может стать вице-канцлером. Он выходец из простой семьи, в молодости вращался в неонацистских кругах и параллельно начал карьеру в АПС. Известно, что Штрахе принимал участие в полувоенных тренировках ультраправых с пневматическим оружием в лесах. "Играли в пейнтбол", "грехи молодости", - так он говорит о том периоде своей жизни сегодня.

Антииммигрантские ролики в стиле ситком

Рост популярности АПС при Штрахе наблюдатели объясняют двумя причинами - разочарованием социал-демократами и консерваторами, которые правят альпийской республикой десятки лет, погрязли в скандалах и, по мнению многих, "забронзовели" , а также последствиями миграционного кризиса 2015 года. Австрия вместе с Германией приняла сотни тысяч беженцев и мигрантов из преимущественно мусульманских стран.

Ограничение миграции - главный пункт программы АПС и центральный мотив ее рекламных видеороликов. Например, партия сделала мини-сериал в стиле ситком о "семье Хуберов". Сюжет такой: Через незапертую дверь в дом проникают несколько десятков непонятно откуда взявшихся людей, которые располагаются там, как у себя дома - кто-то читает книгу, кто-то слушает музыку. Вместо того, чтобы выгнать непрошенных гостей, хозяин начинает их обслуживать: "Кому блинчики?" Голос за кадром критикует правительство за решение содержать мигрантов в ущерб австрийцам.

"Эти ролики сделаны очень искусно, - отмечает Ева Целеховски, - Это юмористичное разложение противника с использованием тонко подмеченных и смешных аспектов". По ее словам, это нравится публике, что подтверждают полтора миллиона просмотров на YouTube. В целом, говорит Целеховски, АПС - лидер среди австрийских партий по использованию новых технологий и социальных сетей. Глава партии Ханс-Кристиан Штрахе активно использует Фейсбук, где у него 750 тысяч подписчиков. Правда, по некоторым оценкам, значительная часть из них - из Германии.

Но антиэмигрантская риторика и "борьба с исламизацией" - далеко не единственные темы, с которыми АПС идет на выборы. Партия среди прочего требует прямой демократии как в Швейцарии, когда важные вопросы выносятся на референдум, обещает уменьшить бюрократию и снизить налоги.

Поездки в Крым и договор с "Единой Россией"

На международной арене у Австрийской партии свободы имидж "друга Путина", как и у многих других правопопулистких партий. Контакты с Москвой налаживал в свое время Хайдер и сейчас они очень обширны. Один из тех, кто отвечает за российское направление - Йоханн Гуденус. 41-летний выходец из дворянской семьи занимает пост вице-мэра Вены, хорошо говорит по-русски и учился в Москве. В 2014 Гуденус был одним из "наблюдателей" на референдуме в Крыму и хвалил его проведение. Ездят в аннексированный Крым и другие политики АПС, которые вопреки европейской позиции признают его частью России.

О возможном прямом или косвенном финансировании Австрийской партии свободы из России, как это было с "Национальным фронтом", ничего не известно. В партии это отрицают. Но по контактам с российскими политиками АПС вышла на новый уровень, подписав в конце 2016 года пятилетнее соглашение "о взаимодействии и сотрудничестве" с "Единой Россией". Как писала австрийская пресса, стороны среди прочего договорились сотрудничать в патриотическом воспитании молодежи. С российской стороны сотрудничество курирует замсекретаря генсовета ЕР Сергей Железняк, находящийся в санкционном списке ЕС. Это не помешало ему посетить в мае австрийский город Линц, где ЕР провела "консультации" с АПС.

Ева Целеховски, соавтор вышедшей в начале 2017 года книги о европейских популистах "Правые друзья Путина", полагает, что сотрудничество с "Единой Россией" для АПС - "инвестиция в будущее" на случай прихода к власти. "На первых порах она будет в изоляции, поскольку это правопопулистская партия, - говорит публицист. - Многие западные правительства будут сдержаны в контактах, но если вице-канцлера из АПС примет Путин, возможно, это изменится".

Приход во власть и отмена санкций?

Санкции - единственный пункт, когда в избирательной программе АПС упоминается Россия. В тексте нет прямого требования их отменить, но в последнем пункте, где речь идет о Европе, сказано, что политика санкций противоречит нейтралитету Австрии и наносит "массивный ущерб" австрийской экономике и сельскому хозяйству. В случае прихода к власти АПС, которая в новом правительстве рассчитывает получить пост министра иностранных дел, может поднять вопрос об отмене санкций ЕС. Поскольку санкции продлеваются каждые полгода, теоретически Австрия может их заблокировать. Но Ева Целеховски в этом сомневается и указывает на венгерского лидера Виктора Орбана, который хоть и критикует санкции против России, но не пошел в этом вопросе против остальных стран ЕС.

В целом, отмечают эксперты, Россия не играла заметной роль в избирательной кампании. Очевидного масштабного вмешательства, как об этом сообщили спецслужбы США на выборах президента 2016 года и как этого опасались в Европе, в Австрии не было, говорит Целеховски. По ее мнению, Москве это не нужно, ведь и другие партии, в том числе правящие, выступают с очень дружественных России позиций.