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Рекордсменка Беларуси будет выступать за Украину

  • 15.10.2017, 9:22
Александра Дулиба
Фото: flickr / bloodyeyeballs

Бывшая рекордсменка Беларуси в марафонском беге Александра Дулиба уже приняла участие в первом старте в соседней стране.

Президент ФЛАУ Игорь Гоцул подтвердил эту информацию. Недавно Александра вышла замуж за украинского марафонца Виталия Шафара, который, к слову, стал победителем Минского полумарафона в 2015 году. Пара живет в Киеве.

27 сентября 2017 года у Александры завершилась дисквалификация за нарушение антидопинговых правил: спортсменка была дисквалифицирована на два года по результатам абнормальных показаний гематологического профиля биологического паспорта.

1 октября легкоатлетка уже приняла участие в 1-ом старте — она пробежала полумарафон в Белой Церкви (Украина), финишировав 5-ой с результатом — 1:14.11.

Спортсменка выступила под фамилией Шафар, год спустя после того, как она родила Виталию первенца.


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